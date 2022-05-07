'Otobüs, metro ve İzban’a her ay yapılan zamları kabul etmiyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yeni tarifeyle toplu ulaşımda tam bilet 7 lira 10 kuruş yapılmıştı. Belediye her ay zam uygulamasının ÜFE oranında güncellenmesine karar vermişti.

Konuyla ilgili TKP İzmir İl Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "CHP’li belediyenin söylediğinin aksine ulaşım da dahil temel haklarımız birer maliyet kalemi değildir. Hasılat hesabı yapılamaz, kâr amacı güdülemez" denildi.

"Ulaşım haktır" başlıklı açıklama şöyle:

İnsanın aç veya susuz kalma özgürlüğünden bahsedilebilir mi?

Ya evsiz ve işsiz kalma özgürlüğünden?

Sabahın köründe işe giderken veya akşam yorgun argın işten çıktığımızda otobüslere, metrolara, vapurlara keyfimizden mi biniyoruz?

Beslenme, barınma, çalışma hakkı gibi ulaşım da emeğiyle geçinen her insan için temel bir haktır. Tüm bunlar yaşayabilmek için olmazsa olmazlarımız.

İzmir’de ulaşıma yine zam geldi! Ve belediyenin aldığı kararla bundan sonra her ay ÜFE’ye göre zam gelmeye de devam edecek. Mesele emekçi halkın temel hakları olduğunda, kentin CHP’li belediyesi de iktidar partisinden farklı bir şey söylemiyor. Kendi tabirleriyle birer “piyasa aktörü” olan belediye şirketlerinin kârlılığı, maliyet, hasılat, sürdürülebilirlik, TEFE, ÜFE gibi laflar havada uçuşuyor. İyi ya da kötü yöneticiler oldukları için değil, patron düzenini savundukları için böyle yapıyorlar.

Öte yandan biz biliyoruz ki CHP’li belediyenin söylediğinin aksine ulaşım da dahil temel haklarımız birer maliyet kalemi değildir.

Hasılat hesabı yapılamaz, kâr amacı güdülemez.

Böyle bir düzen mümkündür.

İster CHP olsun ister AKP, düzen partilerinden emekçi halka hiçbir fayda yoktur.

Ulaşım dahil tüm temel haklarımıza ücretsiz erişebildiğimiz bir düzen için, Sosyalist Türkiye için örgütlenmeye ve bu düzeni değiştirmeye çağırıyoruz.

TKP İzmir İl Örgütü