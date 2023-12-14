Adana'da Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı

Adana’da kahve zinciri Starbucks’a müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açan şahıs, ardından iş yerini yerle bir etti. Sivil polis şüpheliyi yakaladı.

Adana’da bulunan bir Starbucks şubesine "İsrail'e destek verdiği" gerekçesiyle silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların ikisi işyerinin camlarına isabet etti.

Çukurova Metropol isimli yerel bir internet sitesinin aktardığına göre, saldırgan önce mekanda oturanları tehdit etti, ardından kalabalığa rağmen ateş etmeye başladı. Turgut Özel Bulvarı'ndaki Starbucks şubesinde akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.