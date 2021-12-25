Adana'da seyisler maaş zamları nedeniyle greve gitti

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda bugün saat 13.30’da yapılacak yarışlar öncesi seyisler maaş zamları nedeniyle grev yaptı.

Seyisler, 1. at bakımı için 4 bin 500, 2. at bakımı için 5 bin 500 lira, yol parası için 350, bayram parası için ise bin lira talep ederken, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (TYAYSD) geçtiğimiz günlerde tek ata bakan seyis maaşının aylık 4 bin 253 lira 40 kuruş olacağını duyurmuştu.

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık bin seyis atların piste girmesine izin vermeyerek ahırlara giden kapıyı kilitledi.

Yeşiloba Hipodromu’nda ahırların bulunduğu bölüme çevik kuvvet polisleri takviye edildi. TYAYSD ile seyisler yaklaşık 7 saat boyunca anlaşmaya çalıştı. Görüşmelerin ardından Salı gününe kadar maaşlarda iyileşmelerin yapılacağını duyurdu.

Seyislerin grevi sonucu yarışlar 2 buçuk saat geç başladı.