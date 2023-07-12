Adana'da orman yangını çıktı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya'daki yangında 8 dekarlık alan zarar gördü

Öte yandan Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bozkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışması yapılıyor. Yangında 8 dekarlık alan zarar gördü. (AA)