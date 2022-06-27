Adana'da düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
Adana'da operasyon: Seyhan Belediyesi'nde arama yapıldı
Adana'da aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk'un da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
Adana'da düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.