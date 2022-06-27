Adana'da operasyon: Seyhan Belediyesi'nde arama yapıldı

Adana'da aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk'un da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Adana'da düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.

Haber

Soylu ayarlı operasyon: MHP'nin Diyarbakır adımı ve çocuk istismarı...


 