Adana'da leylekler elektrik direkleri nedeniyle yaşamını yitiriyor

Adana’da yıllardır her göç mevsiminde leylekler Küçük Çıldırım mahallesindeki elektrik direkleri yüzünden yaşamını yitiriyor.

Akşam vakti bölgeye varan leylekler, dinlenmek için ağaçlara ve direklere konuyorlar. Bu direkler arasında elektrik direklerine konanlar akıma kapılıp orada can veriyor.

Yöre halkı her ne kadar yetkili olan kurum Toroslar Elektrik Dağıtımı’nı bu konuda bilgilendirse de bu duruma dair gerekli önlemler henüz alınmış değil.

Küçük Çıldırım sakinlerinden İzzettin Akman, her sene yüzlerce leyleğin göç esnasında bu direklerin elektrik akımına kapılarak öldüğünü ve ancak kendi enerjilerini kesmek gibi kısmi önlemler alabildiklerini söylüyor.