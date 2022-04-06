Adana'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Apartmana ulaşan ekipler Ömer Sevinç'i yaralı halde bulurken, Şükriye Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ömer Sevinç ve Şükriye Sevinç'in boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şükriye Sevinç'in cenazesininse yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.