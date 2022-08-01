Adana'da kadın cinayeti

Adana'da Ramazan Ü., balkonda uyuyan Melek Yıldırım’ı bıçaklayarak öldürdü. DHA'nın aktardığına göre polisi arayan Ramazan Ü. isimli şahıs 'dini nikahlı' olduğu Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu itiraf etti. Ramazan Ü., gözaltına alındı.

İhbar üzerine ekiplerden biri Ramazan Ü.’nün yanına, diğer ekipler ise sağlık ekipleriyle birlikte Melek Yıldırım’ın evine gitti. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giren polisler, evin balkonunda biri bebek iki çocuğun yanındaki Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Çocuklar polis gözetiminde evden uzaklaştırıldı.