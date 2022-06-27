Adana'da ev baskınları: Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il eş başkanları gözaltında

Adana'da Binevş Kültür Sanat Derneği'ne ve evlere düzenlenen baskınlarda aralarında HDP İl Eşbaşkanları Helin Kaya ve Mehmet Karakış'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskınlarda yurttaşların darp edildiği ve bir evde çıplak arama dayatıldığı belirtildi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Binevş Kültür Sanat Derneği'yle ilgili yürüttüğü bir soruşturmayı gerekçe göstererek 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında Binevş Kültür Merkezi ile Adana ve Diyarbakır'da bazı adreslere baskınlar düzenlendi. Baskınlarda, polislerin evlerin kapılarını kırdığı ve yurttaşları darp ettiği belirtildi.

Baskınlarda yapılan aramaların ardından aralarında HDP Adana İl Eşbaşkanı Helin Kaya ve Mehmet Karakış, DBP Çukurova Bölge Eş Sözcüleri Şilan Turğa ve Enver Güler, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile Mehmet Sait Dikmen, Abdurrahman Oral, Hayrettin Öz, Sever Uzun, Mehmet Saruhan ve Mahsun Uzun’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Binevş Kültür Sanat Derneği'ndeki aramalar ise devam ederken, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un belediyedeki odasında da arama yapıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınanların Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.

Darp ve çıplak arama dayatması

Polislerin baskın düzenlediği Mehmet Sait Dikmen'in evinde yurttaşların polislerce darp edildiği belirtildi. Gözaltına alınan Mehmet Sait Dikmen'in babası Mehmet Emin Dikmen, sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlendiğini belirterek, yaşadıkları şöyle anlattı: "Polislere durun kapıyı açacağız dedi, durmadan kapıya vurup, bağırıyorlardı. Polis dış kapımızı kırdı ve o esnada cam kırılıp yüzümüze geldi. Kan içinde kaldık. Hakaret edip bizi darp ettiler. Evde çocuklar vardı ve psikolojileri bozuldu. Üzerimize silah doğrultular. Bu vicdansızlıktır" dedi. Baskın sırasında evde bulunan bir kadının ise bir odaya kapatıldığı ve giysilerinin çıkarılarak çıplak arama dayatıldığı belirtildi.