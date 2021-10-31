Adana'da 'Cumhuriyet Şenliği' buluşması

Adana'da Akkapı Semt Evi ve Akkapı Mahallesi halkı birlikte bir "Cumhuriyet Şenliği" düzenledi.

Akkapı Mahalle Muhtarlığı yanında bulunan çocuk parkında düzenlenen etkinlikte Akkapı Semt Evi adına konuşan Umut Serçe, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarken, bunun sadece bir kutlama değil, Cumhuriyete sahip çıkmanın, Cumhuriyetin kazanımlarını yeniden üretmenin ve ilerletmenin sorumluluğunu kendimizde bulduğumuzu göstermekteyiz" dedi.

"Yaşasın Cumhuriyet" pankartı açılan etkinlikte çocuk şarkıları eşliğinde çocukların yüzleri boyandı. Çocuklarla halat çekme, çuval yarışı ve ip atlama oyunları oynandı.