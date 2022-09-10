Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, hayati tehlikeyi atlattı

Adana'da evinin önünde karnı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan güzellik uzmanı Burcu T., hastanede yoğun bakım ünitesinde geçen 9 günün ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Vücuduna 135 dikiş atılan genç kadının teyzesi Fatma Gönen İHA'ya verdiği demeçte, “Bıçağı olaydan önce satın almış. Benim yeğenim hayat dolu bir kızdır. En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde 31 yaşındaki Burcu T., arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre 41 yaşındaki Umut E.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Burcu T. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken bilinci kapanmıştı. Entübe edilen Burcu T., daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.

Saldırgan kendini 'platonik olarak aşıktım' diye savundu

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut E.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Umut E. ifadesinde ise, “Burcu T.’ye platonik olarak aşıktım” ifadesini kullandı.

Midesinin yüzde 30'u alındı

Aldığı bıçak darbeleriyle pankreas, kalın bağırsağı, akciğer ve karaciğeri zarar gören Burcu T.’nin midesinin yüzde 30’u ile safra kesesi alındı.

Birden fazla ameliyata giren Burcu T., 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp servise alındı. Genç kadının vücudunun çeşitli yerlerine de 135 dikiş atıldı.

'Kadın olmak zayıflık değildir, en ağır cezayı almasını istiyoruz'

İHA'ya konuşan teyze Fatma Gönen şunları kaydetti:

“Umut denen katil benim yeğenimi bu hale getirdi. Umut ile Burcu ayrıldıktan sonra Umut, Burcu ile tekrardan birleşmeyi kabul ediyor ancak kızımız kabul etmiyor. 2 yıl sonra 30 Ağustos’ta kızımız apartmandan inerken yakalıyor ve önce ağzını kapatıyor, sonra da bıçaklıyor. Çocuğumuz 9 gün yoğun bakımda yattı. Hatta hastaneye geldiğinde ölmüştü. Allah razı olsun bütün doktorlar, bütün görevliler benim kızımı yaşattılar. 8 saatlik bir operasyon geçirdi ve hayata tutundu. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı.”

“Kadın olmak zayıflık değildir. Böyle bir erkeğin kadını zayıf görmeye hakkı olmamalı." diyen Gönen, “Polisler olaydan 10 dakika sonra Umut’u yakaladılar. ‘Platonik aşıktım’ diyerek ifade verdi. Planlı ve programlı hareket etmiş. Olaydan önce bıçağı satın almış. Bu nasıl bir vicdansızlık. Benim yeğenim hayat dolu bir kızdır. Çok yetenekli bir güzellik uzmanıdır. Çok acılar yaşattılar bize. 135 dikiş izi var. En ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.