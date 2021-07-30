Adana'da bazı noktalarda yangınlar devam ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, merkez Çukurova ilçesindeki bazı mahallelerde, Sarıçam, Feke ve Ceyhan ilçelerinde yer yer yangınlar devam ediyor.
Ormanlık alanlardaki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken, Aladağ ve Kozan'da bazı evler tahliye edildi.
Yüreğir'deki ve Kozan Elmalı'daki yangın ise kontrol altında alındı.
Kozan'da Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallelerinde önceki gün başlayan yangınlar nedeniyle yurttaşlar evlerini boşaltmıştı.
Yangındaki zararlara ilişkin henüz Adana Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı.