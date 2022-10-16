Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre; fabrikada çalışanlar dumanların yükseldiği görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, fabrikanın plastik malzemelerinin bulunduğu bölümdeki yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA da katıldı.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.