Cengiz'in Kazdağları'nda maden başvurusu Bakanlık’ta

Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri, Kazdağları için yürütmesi durdurulan ÇED raporunu yeniden şekillendirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru bakanlığın toplantısında değerlendirildi.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre toplantıya TEMA Vakfı, ekoloji birlikleri ve CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın yanı sıra bölge sakinleri de katıldı.

Toplantıyı takip eden ekoloji mücadelecisi Aykut Alyanak, “Komisyonda sunulan ÇED raporu, birçok felaketi gizleyeme çalışır boyuttaydı. Soğukkanlılıkla 300 bin küsür ağaç kesileceğini ama daha fazlasının rehabilitasyon sonucunda dikileceğini söylediler. Bölgenin eskisinden daha iyi olacağını, hatta su kaynaklarına zarar verilmeyeceğini dile getirdiler. Gerçekçi olmayan, göz boyayıcı konuşmaydı” dedi.

Öte yandan işletilmek istenen bakır altın madenine verilen ÇED olumlu kararına karşı 6 kurumsal ve 81 bireysel olmak üzere 87 davacı tarafından dava açılmıştı. Açılan davalar kapsamında yapılan bilirkişi keşfi sonucu hazırlanan raporda heyet mahkemeye oybirliği ile "ÇED olumlu" kararının hukuka aykırı olduğu görüşünü iletmişti. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi bilirkişi raporundaki eksikliklere dikkat çekerek, uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağı gerekçesiyle madene verilen ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurmuştu.

Mahkeme kararının şirketi durduramadığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı EÇED sitesinde yer alan yeni ÇED süreci duyurusu ile ortaya çıktı. Yeni ÇED başvurusu yapan şirket, yürütmesi durdurulan ÇED'i revize ederek eksiklikleri giderdiğini ileri sürdü.