Adana'da ağır hasarlı bina sayısı 180'i geçti

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından "acil yıkım" kararı verilen binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri şimdiye kadar acil yıkılması gereken 5 bina belirlendi. Ağır hasarlı bina sayısı ise 180'i aştı.

Acil yıkım kararı verilen Yurt Mahallesi'ndeki 12 katlı Ayas Sitesi'nin A bloğunda 3 gündür süren çalışmalar tamamlandı. 6 ekskavatör ve 1 dozere bağlanan halatlarla çekilen bina hasar görmüş kolonların üzerine çöktü.

Site yöneticisi Hüseyin Kara da deprem olduğunda binanın çökeceğini sandığını, sarsıntının şiddeti artınca eşiyle aşağı indiklerini belirtti. Binanın ikinci depremde ağır hasar aldığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Üzgünüz tabi. Burada 26 yıllık yaşantımız var. Bu apartmana ilk gelen benim. Birikimimiz, her şeyimiz gitti. Yapacak bir şey yok ama çok şükür canımız sağ. Kimseye bir zarar gelmedi. Komşularım sağ. Ben 1998 Ceyhan depremini de yaşadım. Evet eşyalı yıkım, evsiz kaldık ama yapacak bir şey yok." (AA)