Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre saat 19.47'de Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen, saat 19.47'de meydana gelen depremin derinliği 9,38 kilometre oldu.