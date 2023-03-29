Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen, saat 19.47'de meydana gelen depremin derinliği 9,38 kilometre oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre saat 19.47'de Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen, saat 19.47'de meydana gelen depremin derinliği 9,38 kilometre oldu.