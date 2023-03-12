Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'IN internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

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