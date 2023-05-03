Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.