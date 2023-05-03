Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adana'da, saat 09.20'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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6 Şubat deprem yargılamaları başlamadan önce