Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adana'da, saat 09.20'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.