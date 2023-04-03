Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.