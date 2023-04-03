AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.