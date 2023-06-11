Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Adana'da 17.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.