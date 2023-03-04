Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.