Adana'da saat 23.59'da bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4 büyüklüğündeki deprem Saimbeyli ilçesinde gerçekleşti.
Depremin 10,15 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Adana'da saat 23.59'da bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4 büyüklüğündeki deprem Saimbeyli ilçesinde gerçekleşti.
Depremin 10,15 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.