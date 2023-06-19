Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Adana'da saat 23.59'da bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4 büyüklüğündeki deprem Saimbeyli ilçesinde gerçekleşti.

Depremin 10,15 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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