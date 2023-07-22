Adana Valiliği'nden HÜDA PAR'a saldırıya ilişkin açıklama

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na gelen 72 yaşındaki A.S., mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. tarafından bıçaklı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz."

AKP Sözcüsü Çelik'ten kınama

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na yapılan saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralı Demir'e de acil şifalar dileyen Çelik, "Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adli tahkikat devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadesini kullandı.

