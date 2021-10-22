Adana Valiliği MKM'nin etkinliklerini yasakladı

Adana Valiliği, Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği ve Mezopotamya Kültür Merkezi adına yapılacak olan etkinliklerin "güvenlik gerekçesiyle" yasaklandığını duyurdu.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Mezopotamya Kültür Merkezi-MKM ad veya içeriğinde Talat Yeşil, Mehmet Atlı, Cevdet Bağca, XECE, Genim, Şilan Dora, Yemlihan Adıgüzel, Emine Şilan Yüksekkaya, Hadice Yaşar, Fadime Pulat, Neslihan Ediş, Hüseyin İldan isimli şahısların da katılacağı veya düzenleyeceği etkinlikler, ilimiz genelinde, 23 Ekim 2021 tarihinde saat 00.01’den başlayarak 29 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar yasaklandı."