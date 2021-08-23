Adana Saimbeyli'de orman yangını

İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.