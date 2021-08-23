İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Serdar Şahinkaya
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Adana Saimbeyli'de orman yangını
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Haber Merkezi
İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.