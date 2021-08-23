Adana Saimbeyli'de orman yangını

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Haber Merkezi

İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber

Kazdağları'nda orman yangını