Adana Demirspor'un isim sponsoru almasına taraftardan tepki

Adana Demirspor Kulübü, önceki gün yayınladığı bir açıklamayla Yukatel firması ile bir sponsorluk anlaşması yapıldığını ve 2023-2024 sezonu boyunca yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda kulüp isminin Yukatel Adana Demirspor A.Ş. olarak anılacağını duyurdu.

"Kulübümüzün 2023- 2024 sezonu boyunca 'Yukatel Adana Demirspor' ismi ile yer alması Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından da uygun bulunmuş ve onay süreci tamamlanmıştır" ifadelerine de yer verilen açıklamaya taraftarlardan büyük tepki geldi.

Yüzlerce taraftar tepkilerini sosyal medyadaki paylaşımlarla dile getirirken Adana Demirspor'un devrimci duruşuyla bilinen 6. Bölge taraftar oluşumu da Yeni Adana Stadyumu, İstasyon ve Adana Demirspor Tesisleri önünde üzerinde "Sadece Adana Demirspor" yazan pankart açarak sosyal medyada paylaştı.

6. Bölge, "Adana Demirspor ismi bizim için son derece kutsaldır. Önünde arkasında başka bir ismi -hele ki bir firmanın ismini- görmeye tahammüllümüz yok" açıklaması yaptı.