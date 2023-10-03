Adalet Bakanlığı'ndan 'saç kazıma' soruşturması

"Sığınmacı" haberleri üzerinden yapılan operasyonlarda tutuklanan Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’nın saçlarının üç numaraya vurulduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Olay sonrası Adalet Bakanlığı, Sincan'daki 'saç kazıtma' ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Çolak'ın genel yayın yönetmeni olduğu Aykırı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığı, Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı ile ilgili, basında gündem olan Sincan cezaevindeki saç kazıma ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı, Adalet Bakanlığınca görevlendirilen müfettişe bilgi verdi."