Adalet Bakanlığı'ndan Cem Garipoğlu için 'mezar' kararı

İstanbul Bahçeşehir’de 14 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve delil karartma sürecinde ailesinden yardım alan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Habertürk’ün aktardığına göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için son olarak Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

İlk başvuruyu savcılık reddetmişti

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını ifade eden Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

Talep ikinci kez reddedildi

Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

Adalet Bakanlığı da talebi geri çevirdi

İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşıdı.

Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.

Aylardır merakla beklenen karar çıktı. Adalet Bakanlığı, baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteği reddedildi.