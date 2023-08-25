Adalet Bakanlığı’ndan AYM’ye Can Atalay’ın 'tahliye' başvurusu için olumsuz görüş

Adalet Bakanlığı, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili davada yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen ve hakkındaki karar kesin hükme bağlanmamasına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’ın yaptığı bireysel başvuruya yönelik görüşünü Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Atalay’ın tahliye talebini reddeden Yargıtay’ın kararını anımsatan Adalet Bakanlığı, bu kararın yerinde olduğunu savundu. AYM’nin konuyla ilgili geçmişte verdiği kararlara da katılmadığını ifade etti.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından AYM Genel Sekreterliği’ne gönderilen yazıda, Atalay’ın tahliye talebi konusundaki bakanlık görüşü iletildi.

Yazıda, Atalay’ın milletvekili seçilmesinden sonra tahliye için Yargıtay’a başvurduğu ancak bu talebin reddedildiği anımsatıldı. Yargıtay’ın kararına yer verilen yazıda, bu kararın kesinleştiği de anımsatıldı. Atalay’ın bunun üzerine AYM’ye başvurduğu, AYM’nin de bakanlıktan görüş istediği belirtildi.

'Hukukun gereği yerine getirilmeli'

TİP'ten yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, Bakanlık aracılığıyla siyasi iktidarın kendisi üzerinde kurmaya çalıştığı baskıya boyun eğmemeli, bugüne kadar oluşturduğu emsal niteliğindeki kararların arkasında durarak hukukun gereğini yerine getirmelidir" ifadeleri kullanıldı.