Adalet Bakanı'ndan Almanya açıklaması: Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimidir

Üçüncü Gezi Davası'nda Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili açıklama yaparak, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir" dedi.
"Almanya’nın dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişiminin hakkı da haddi de olmadığını" belirten Bozdağ’ın açıklaması şöyle: