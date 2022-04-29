Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri'ne çağrıldı: 'Derhal serbest kalmasını bekliyoruz'

Üçüncü Gezi Davası'nda Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Alman hükümetinin Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine de benzer şekilde Türkiye hükümetine bu beklentinin iletilmesi çağrısı yaptıklarını söyledi.

Sözcü konuyla ilgili açıklamasında "(Üçüncü Gezi Davasında verilen) Hüküm, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'nin bağlı kalmayı taahhüt ettiği uluslararası yükümlülüklerinde bulunan hukuk devleti standartlarıyla ağır şekilde çelişmektedir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda Türkiye'yi bağlayıcı şekilde yükümlülük altına almıştır" diye konuştu.

'İlişkileri zora sokan bir karar'

"İnsan haklarındaki endişe verici durum ve hukuk devletindeki ağır eksiklikler Türkiye ile olan ilişkilerimizi uzun süredir zor duruma sokuyor" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Osman Kavala hakkındaki şoke edici hüküm ve diğer sanıklar hakkındaki sert hapis cezaları Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini olduğu kadar bizim Türkiye ile ikili ilişkilerimiz için de yeni bir yük olmuştur" diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Osman Kavala'nın diyalog ve sivil toplum nezdinde bir "köprü kurucu" rol oynadığını belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üçüncü Gezi Davası'nda Pazartesi günü verdiği kararla iş insanı Osman Kavala'nın "casusluk" suçlamasından beraat ve tahliyesine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engelleme Teşebbüs Etme" suçlamasından ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmasına hükmetmişti. Mahkeme Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.