Adalet Bakanı Tunç'un isyanı: 'Hep Adalet Bakanı'nı sıkıştırıyorsunuz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararına dair “Özellikle Can Atalay meselesi çok merak ediliyor. Yani hep Adalet Bakanını sıkıştırıyorsunuz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın 2022 yılı kesin hesap kanun teklifleri, 2024 yılı bütçe kanun teklifleri ile Sayıştay raporları görüşülerek kabul edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay kararlarına ilişkin de konuştu.

"Özellikle Can Atalay meselesi çok merak ediliyor. Yani hep Adalet Bakanını sıkıştırıyorsunuz. Benim sağ tarafımda Anayasa Mahkemesi var. Sol tarafımda Yargıtay ve Danıştay var. Dolayısıyla biz aradayız. Yargı bağımsız diyorsunuz ama diyorsunuz ki, Anayasa Mahkemesi ya da Yargıtay'a müdahale şeklinde" diyen Yılmaz Tunç şöyle devam etti:

"Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, seçimden önce işlenmişse dokunulmazlık kapsamında mıdır, değil midir? Tartışma bu. Yargıtay şunu diyor: Anayasa'nın 83. maddesinde, ikinci fıkranın başı, 'seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Siz burada nokta koyuyorsunuz, devam etmiyorsunuz. Orada devam ettiğiniz zaman iki istisna var. 'Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dokunulmazlık kapsamında değildir' diyor. Bir de 'seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır' diyor."

'Biri alçak biri yüksek mahkeme değil’

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa'ya göre Anayasa Mahkemesinin de Yargıtayın da yüksek mahkeme olduğunu belirterek, "Biri alçak, biri yüksek mahkeme değil. Yüksek mahkemeler diye bir başlık var Anayasa'da. Anayasa 153. madde 'Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar' diyor. 154. madde ne diyor? 'Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme mercileri Yargıtaydır' diyor" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının 2012'de düzenlendiğini anımsatan Tunç, bireysel başvurunun, vatandaşların hak araması açısından önemli olduğunu, bundan geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Can Atalay kararına ilişkin Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yorum farkı bulunduğunu, bunun çözüm yerinin TBMM olduğunu vurgulayan Tunç, şunları söyledi:

"Özellikle Anayasa Mahkememizin yapısı itibarıyla baktığımız zaman bundan sonra da bu tür problemlerin ortaya çıkacağı açık. Sadece bugünkü problemi konuşur, çözeriz, anlaşabilirsek kanun değişikliğinde uzlaşırsak yaparız. Bunlar TBMM'nin takdirinde olan hususlar. TBMM'nin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. TBMM bizim her zaman başvurabileceğimiz bir yerdir. Kanunlarımızda yorum farkı nedeniyle birtakım tartışmalar ortaya çıkıyorsa bu yorum farkını ortadan kaldıracak olan TBMM'dir. Ben burada 'Yargıtay ya da Anayasa Mahkemesi haklıdır' demiyorum. Bu yetki tartışmalarına sebep olmayacak şekilde bu maddeleri netleştirmek elbette ki TBMM'nin görevidir."