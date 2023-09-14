Adalet Bakanı Tunç: AP'nin Türkiye Raporu'nun bizce bir değeri yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Raporun bizce bir değeri yoktur" dedi.

Tunç, Gaziantep Valiliği ziyaretinin ardından, gazetecilerin AP Genel Kurulunda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"na ilişkin sorusu üzerine, geçmiş raporlarda da birtakım eleştiriler olduğunu hatırlattı.

Ancak söz konusu raporu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Tunç "2022 Türkiye raporundaki ifadeler, gerçekten Türkiye'nin hak etmediği sözler. Yani burada tek taraflı hazırlanmış, birtakım marjinal grupların propagandasını ihtiva eden, bunların etkisiyle hazırlanan bir rapor olduğunu görüyoruz. Özellikle hukukun üstünlüğü, demokratikleşme, yargı bağımsızlığı anlamındaki eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Bakan Tunç rapoıra ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin reform sürecini hiç dikkate almayarak, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı noktasındaki ilerlemeleri hiç dikkate almayarak, bilakis daha da geriye gittiğimizi ifade ederek çok yanlış, taraflı, objektiflikten uzak herhangi bir temeli olmayan bir rapor söz konusu. O nedenle bu raporun bizce bir değeri yoktur. Biz milletimiz için, insanımızın refahı ve huzuru için, hukukun üstünlüğü doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Yargımız bağımsız bir şekilde süreçleri devam ettirecek. Dolayısıyla bizim için önemli olan milletimizin huzuru, milletimizin güvenliği, milletimizin yaşam hakkı. Hukukun üstünlüğüne inanan, hukuk devletini daha da tahkim eden reformlara devam edeceğiz. Onlar ne derse desin."