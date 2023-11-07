Adalet Bakanı ‘sansür yasası’ hakkında konuştu: ‘Takdir AYM’nin’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazeteci Tolga Şardan'ın tahliyesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Tunç, yargı önündeki bir soruşturma hakkında yorum yapılamayacağını, yargının kararlarını tarafsız ve bağımsız şekilde verdiğini belirtti.

Tutuklama ve serbest bırakma kararlarının yargının takdirinde olduğunu ifade eden Tunç, "Yargının gündeminde bu şekilde çok sayıda soruşturma var. Bu soruşturmalarda tutuklamalar da tahliyeler de gerçekleşebiliyor. Yargının verdiği kararlara saygı göstermemiz lazım. Konu yargının takdirinde olan bir husus" diye konuştu.

‘Takdir AYM’nin’

Anayasa Mahkemesi'nin iptali istemini görüşeceği, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen kanuna ilişkin soru üzerine de Tunç, şunları kaydetti:

"TCK'da 217/a yeni bir suç tipi olarak geçen yasama döneminde ihdas edilmişti, uygulamasına da başlandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Halk içinde endişe, korku, panik yaratmaya yönelik ya da kamu düzenini ihlal eden nitelikte bir durum söz konusuysa, bu fiilleri tespit edecek, bunun suç olup olmadığını takdir edecek olan yine bağımsız yargıdır. Bu süreçte maddeyle ilgili iptal davası açıldı Anayasa Mahkemesine. Biz Bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesi'ne ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesi'nin. Hep beraber sonucu göreceğiz."