Adalet Bakanı duyurdu: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 'Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İş Birliği Protokolü'nün imza törenine katıldı.
Bakan Gül şunları kaydetti:
"2020 yılında ikinci yargı paketinde açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında çalışabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çıkartılan infaz yönetmeliğiyle bunun ikinci mevzuatı da düzenlenmiş oldu. Bu çerçevede açık cezaevine ayrılmış hükümlüler, cezaevi dışında başka bir kamu kurumunda çalışarak ve kurumun tesislerinde kalarak cezalarını tamamlayabilecek. Bu çalışmalar gönüllülük esasıyla ve iyi halleriyle açığa ayrılmaya hak kazanmış, artık infazın açık ceza aşamasına geçmiş hükümlerle gerçekleşecektir. Böylece hem meslek edinerek topluma kazanma imkanı da daha da güçlenmiş olacak. Hem sosyal sorumluluk üstlenerek bu çerçevede önemli bir katkıda bulunacak, fidan dikimi, ağaç, bakımı, orman yangınlarıyla mücadele gibi çeşitli kamusal faaliyetlere, afetle mücadele gibi toplumsal konularda da önemli bir katkı sağlanacaktır."
‘Böylece hükümlü de hem teknik bir meslek öğrenmiş olacak’
Orman yangınlarında hükümlülerin de olacağını belirten Gül, şunları kaydetti: