Adalet Bakanı Bozdağ'dan Bursa'daki saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik EYT'li saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum" dedi.
Patlamada yaralanan personeli Bursa Şehir Hastanesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ziyaret eden Bozdağ, "İlk elde edilen veriler, bize bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Tahkikatın sonucunda detaylı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bozdağ son zamanlarda Türkiye'de ceza ve tevkifevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair söylemleriyse de "iftira" olarak nitelendirdi.
'Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur'
Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: