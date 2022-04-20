Adalet Bakanı Bozdağ'dan Bursa'daki saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik EYT'li saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Patlamada yaralanan personeli Bursa Şehir Hastanesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ziyaret eden Bozdağ, "İlk elde edilen veriler, bize bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Tahkikatın sonucunda detaylı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bozdağ son zamanlarda Türkiye'de ceza ve tevkifevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair söylemleriyse de "iftira" olarak nitelendirdi.

'Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur'

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezaevlerinde bulunan tutuklu hükümlülerin her biri ailelerinin devletimize emanetidir. Onların yaşamından, sağlığından, barınmasından devlet olarak biz sorumluyuz. Gardiyanlarımız, infaz koruma memurlarımız da onların güvenliği, barınması ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için görev yapmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmek isterim; zaman zaman uluslararası bazı raporlarda, en son ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı rapor dahil pek çok raporda, maalesef terör örgütlerinin iftiraları, hakikat gibi raporlara tevcih ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Biz çok net söylüyoruz; Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur. 'Vardır' diyen, isim versin, cezaevi adı versin biz tahkikatını yapalım."