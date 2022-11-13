Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Bozdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır.

Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.”