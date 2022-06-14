Adalet Bakanı Bozdağ: Kimsenin Türk polisine el kaldırma haddine değil

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşte HDP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk attığı iddialarıyla ilgili "Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir" dedi, "Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildikten sonra da eminim TBMM Karma Komisyonu ve Genel Kurulu haddini ve kendini bilmez milletvekili kişi hakkında gerekli işlemleri yapacaktır" ifadesini kullandı.

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında da konuşan Bozdağ "Sosyal medya yasası geniş kapsamlı bir yasa. Bu alanı bir zapturapt altına almayı da hedefleyen bir yasa" dedi.

Bozdağ altılı muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için henüz adayını açıklamamasına ilişkin ise "Temiz birini çıkaracaksanız niye korkuyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Bozdağ'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir" diyen Bozdağ, dün HDP'nin çağrısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen yürüyüş hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye'de yasama dokunulmazlığı, esasında milletin temsilcisi olan milletvekillerinin her türlü korku, baskı, tehdit, endişeden uzak kalarak temsil ettiği Türk milletinin iradesini Ankara'da cesurca temsil etmek, onların taleplerini Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hür ve gür bir biçimde ifade etmek için tanınmıştır. Yoksa bir milletvekilinin terör örgütlerinin önünde, arkasında, içinde ortasında yer alarak devletin polisine, askerine, hakimine, savcısına ve kamu görevi yapanlarına saldırmak ve onlara şiddet uygulamak için tanınmış bir imkan değildir. Bu kalkan, vekillik vazifesini yapmak içindir. Onun dışındaki şeyler bu kalkandan istifade edemez.

Dün İstanbul'da yaşanan hadise üzerine de 70 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 25'iyle ilgili gözaltı karar verildiğini öğrendim. Aralarında vekil olduğu için soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Gerekli işlemler yapılacak. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildikten sonra da eminim TBMM Karma Komisyonu ve Genel Kurulu haddini ve kendini bilmez milletvekili kişi hakkında gerekli işlemleri yapacaktır. Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir. Maalesef bunlar terör örgütünden ve arkalarında olan başka destekçilerinden aldıkları güçle hadlerini de aşıyorlar ve suç da işliyorlar. Başka eylemlere de sapıyorlar. Karşılarında Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile şekillenen hukuku ve yargıyı bulacaklardır. Yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya vereceklerdir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir. Bu hainliğin, alçaklığın, haddini ve kendini bilmezlerin farklı bir ifadesidir.

TBMM bir yandan terör örgütünün içinde olan, bir yandan terör örgütünün eylemlerine, fiillerine halen vekil düzeyindeyken de katkıda bulunan, onlara her türlü desteği veren kişinin aynı zamanda TBMM üyesi sıfatını taşımasına, özlük haklarından yararlanmasına, milletin vergilerinden toplanan bütçeden aylık ve diğer imkanlardan faydalanmasına izin vermeyecektir. Bu hak Anayasa ve yasalara sadakatle vazifesini yerine getirenlerin istifade edebileceği bir haktır. Ben zannediyorum Genel Kurul gereğini yapacaktır."

'Zapturapt altına almayı hedefleyen bir yasa'

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında "Bu alanı bir zapturapt altına almayı da hedefleyen bir yasa" yorumunda bulunan Bozdağ, konuya dair şunları söyledi:

"Sosyal medya yasası geniş kapsamlı bir yasa. Bu alanı bir zapturapt altına almayı da hedefleyen bir yasa. Yalan haber yayanlarla ilgili ağır da müeyyideler getiren bir yasa. Yürürlüğe girdiğinde ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Ulusal hukuk ve ulusal yaptırımlarla bu alanda istenilen neticenin alınması mümkün gözükmüyor. Esasında burada uluslararası bir sözleşmeye, sözleşmeci her devlete de yükümlülük getiren hükümlere ihtiyaç var.

Şimdi biz yeni bir adım atacağız. Bir suç işleyen kişi, aldığı hapis cezasının belli bir oranını hapiste geçirmeden infaz şartlarından yararlanamayacak. Mutlaka belli bir oranı cezaevinde infaz edilecek. Ondan sonra şartla salıvermenin şartları oluştuğunda ondan istifade edecek. Tutuklama yasağının kapsamını da daraltacağız. Bunu biraz daha daraltma gerektiğini görüyoruz."

'Demek ki kirli birini çıkaracaklar'

Seçimlere dair de konuşan Bozdağ, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ben 'yedili masa' diyorum, altılı masa Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Hepimiz biliyoruz ki HDP bu masanın ayrılmaz parçasıdır. HDP olmasaydı, İstanbul'u da Antalya'yı da Adana'yı da Ankara'yı da alamazlardı. Seçim sonuçları, rakamlar ortada. HDP'nin desteğiyle buraları aldılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP çok açık, net, bunca istiskale rağmen, CHP, İYİ Parti istiskal ediyor, öbürleri de istiskal ediyor, yokmuş gibi davranıyor. 'Biz haysiyetliyiz, onurluyuz' diyorlar ya ama bu kadar onur ve haysiyetlerini incitmelerine rağmen 'hadi oradan' diyemiyorlar. HDP, onların yanında vaziyet alıyor. Masanın altına mı saklanıyor, üstüne mi, ceplerine mi giriyor ama her zaman o masanın içinde olan bir parti.

Adayınız eğer Kılıçdaroğlu olmayacaksa, bilinmedik biriyse adam çıksın, kendini tanıtsın, projelerini anlatsın, millet onu tanısın. 'Efendim, çıkaracağımız adam yıpratılır.' Demek ki kirli birini çıkaracaklar. O zaman elbette yıpranır. Temiz birini çıkaracaksanız niye korkuyorsunuz?"