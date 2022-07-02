Adalet Bakanı: Bozdağ: Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz

"Türkiye'nin yerli ve güçlü muhalefet açığı bulunduğunu" söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu açığı 6'sı değil 7'si bir araya gelse bu kafayla kapatamazlar. Dünün türküsünü çağırarak dünün güneşiyle yarının gençlerini, insanlarını ısıtamayacaklarını hala anlamış değiller" dedi.

Bozdağ, "Altımız bir olursak ancak bir Tayyip Erdoğan ederiz edasıyla masanın etrafında toplanmış bulunmaktadırlar. Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz, Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceksiniz" dedi.