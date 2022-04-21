Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi.
Bozdağ, son birkaç aydır cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şunları söyledi;
yavuz karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 'işkence' açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Bozdağ, 'Bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır ve kim yaparsa yapsın üzerine gideriz' dedi.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi.
Bozdağ, son birkaç aydır cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şunları söyledi;