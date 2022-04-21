Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 'işkence' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Bozdağ, 'Bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır ve kim yaparsa yapsın üzerine gideriz' dedi.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi. 

Bozdağ, son birkaç aydır cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şunları söyledi;

"Terör örgütleri bu iddiaları esasmış gibi sosyal medyadan, kendi yayın organlarından ve parlamento içine kadar uzanan bazı kişiler vasıtasıyla gündeme taşıyor. Türkiye’nin ceza infaz sistemi çok net ve şeffaftır.

Dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesidir. Hem ulusal hem de uluslararası denetime açıktır. Her türlü denetim cezaevlerimizde yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye, 2005’te Türk Ceza Kanunu’nda işkence suçlarında zaman aşımını kaldıran bir ülkedir.

Biz kendimize güveniyoruz, bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır ve kim yaparsa yapsın üzerine gideriz.

Biz bu işkence iddialarını araştırıyoruz ama araştırdığımız iddiaların tamamına yakını neredeyse ya abartma ya çarpıtma ya da emin olun kurgudur. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yoktur. İşkence ve kötü muameleye sıfır toleransla yaklaşılmaktadır."

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