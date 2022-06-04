Adalar Belediyesi'nden 'artan kedi ölümleri' iddialarına yanıt

Büyükada’da Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığının yayıldığı ve 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü yönündeki iddialara yanıt veren Adalar Belediyesi, yaptığı açıklamada, “Haberlerde iddia edilen 'Büyükada’da 700 kedinin öldüğü' bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır” dedi.

Dün ulusal basında yer alan haberlerde, Büyükada'da FIP hastalığı salgını başladığı ve salgın nedeniyle 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddia edilmişti. Adalar Belediyesi'yse yaptığı açıklamada "Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Belediye açıklamasında şunları kaydetti:

"Kedi FIP vakalarında kurumumuz verilerinde belirgin bir artış olmamıştır. Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de haberlerde iddia edilen sayıda kedi ölümlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu teyit etmektedirler."

Kedilerde rastlanan saslgın hastalık FIP, insanlara bulaşmamaktadır ancak diğer viral hastalıklarla kıyaslandığında bulaşıcılığı açısından zayıf olsa da kediler açısından oldukça ölümcüldür.