Adalar Belediyesi heykeltıraşın atölyesini boşalttı: 'Sanat ölmez'

31 Mart yerel seçimleri sonrası yönetimin değiştiği CHP'li Adalar Belediyesi, Erdem Gül zamanında sanatçı Ali Alizade'ye tahsis edilen 50 metrelik barakanın boşaltılmasını istiyordu. Bir süredir Alizade tehdit ve baskıyla atölyeden çıkarılmaya çalışılıyordu.

Önce sözlü ardından yazılı bildirim yapılan Alizade'nin atölyesi bugün zabıtalar tarafından boşaltıldı.

Alizade, atölyenin kapısına zabıtanın işlemleri sırasında sprey boyayla "Sanat ölmez" yazdı.

Suç duyurusunda bulunacak

soL'a konuşan Alizade daha önce kararla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını belirtmiş ve "Belediye başkan yardımcısıyla görüştüm ama çok sert bir şekilde karşılık verdiler, 'Biz orayı yıkacağız, topla eşyalarını' diyorlar. Zaten kararlarını vermişler. Koca koca heykelleri taşıyacak gücüm yok" demişti.

Belediyenin sanatçıya karşı tutumuysa adada tepki çekti.

Zabıtalar toplanan eşyaların yediemine götürüleceğini söyledi.

Belediyeden açıklama

Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Aya Nikola mevkinde söz konusu mülkiyette belediyenin "kiracı" olduğu belirtildi. Bölgenin "çevre düzenlemesi, peyzaj, tadilat ve sair çalışmalara başlamak amacıyla incelemeye alındığı" ifade edilen açıklamada, Alizade'ye belediye tarafından bir tashih olmadığı söylendi.

"Bir sanat atölyesi sınırlarının ziyadesiyle ötesine geçildiğine şahit olunmuştur" iddiasına bulunulan açıklamada, kamusal bir alanın haksız ve keyfi olarak kullanıldığı iddia edildi. "Konunun sanata ve sanatçı düşmanlığına indirgenecek bir yönü olmadığını" söyleyen belediye şu açıklamayı yaptı:

"Bilahare, verilmiş olan Başkanlık 'olur'u geri alınmış, ilgili heykeltıraşa alanı tahliye etmesi için 8 günlük süre verilerek, verilen sürenin dolması üzerine alanın tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

Ne olmuştu?

İstanbul'da Adalar'da çevre sorunlarına dikkat çekmek isteyen heykeltıraş Ali Alizade, üretimlerini gerçekleştirmek için belediyeden yer talep etmiş, bu istek, 17 Ağustos 2021'de CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tarafından onaylanmıştı. Büyükada'daki Aya Nikola Halk Plajı bitişinde bulunan bir arazi "Atlara Saygı" temalı bir proje kapsamında Alizade'ye tahsis edilmişti.

Bu alanı kendi çabasıyla atölye haline getirerek üretimde bulunmaya başlayan heykeltıraş, belediyeden bütçe almadan, 7 metre uzunluğunda bir at heykeli, kedi heykelleri ve çeşitli biblolar üretti.

Başka sanatçıların da çalışma yaptığı alanın 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanlığını kazanan CHP’li Ali Ercan Akpolat tarafından boşaltılması istendi.

Alizade ve arkadaşlarının isteği üzerine, hareket ettirildiğinde zarar görmesi muhtemel at heykellerine, zabıta inisiyatif alarak dokunmadı. Belediyenin heykeller için nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Loc’ada adlı mekan ve CHP'li belediye meclis üyesi bağlantısı

İddiaya göre plajda bulunan Loc’ada adlı mekanın sahibi, CHP'li belediye meclis üyesi İsmail Onur Balbinar ve yardımcıları bölgeye giderek projelendirme çalışmalarında bulundu. Ancak ortada resmi bir belge, meclisten geçmiş bir proje ya da adım yok.

Söz konusu mekan daha önce kaçak yapı inşalarıyla gündeme gelmiş, bölgede denizin doldurulduğu basına yansımıştı.

Adada yaşayanlar mevcut alanın rantla ilişkilendirilmesinden endişe ediyor.