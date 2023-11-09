Aczmendi tarikatı lideri Gündüz'den kız çocuklarını okutan ailelere hakaret

Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'ün kız çocuklarını, aileleri ve eğitimi hedef aldığı sözleri tepkilere yol açtı.

Çocuğun cinsel istismarıyla da gündeme gelen tarikatın lideri Gündüz, kız çocuklarını liseye ve üniversiteye gönderen ailelere hakaret etti.

Gündüz’ün tepkileri yol açan sözleri şöyle:

"Zerre kadar namusu şerefi haysiyeti olan kızını üniversiteye verebilir mi ya? Karısını kızını kıskanmayan deyyus cennet kokusu alamaz. Bu dünya bir şey mi oldu? Herhalde Kur'an'ın ahkamı ortadan mı kalktı? Din iman eskilere mi gelmişti yani? Hiç kimse kıskanmıyor ya. Kıskançlık kaldı ortada. Bir adamın kızını götürüp kiliseye, liseye yani, üniversiteye vermesi ne demek yani? Biri bana anlatabilir mi? Zerre kadar namusu şerefi haysiyeti olan kızını üniversiteye verebilir mi ya? Bu din iman eskiye mi lazımdı? Bugüne lazım değil mi? Cennetin kokusu 500 seneden hissedilir. Deyyus onu dahi alamayacaktır. Yani kızını, karısını, kıskanmayan adam.”