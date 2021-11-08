Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis reklamı cezası

Reklam Kurulu Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'e, 21 Temmuz Galatasaray-PSV Eindhoven maçının canlı yayınında gözüken yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarından dolayı 457 bin lira para cezası kesti.

TV8’de yayınlanan kumar sitesi reklamları hakkında daha önce Radyo Televizyon ve Üst Kurulu’nun (RTÜK) da ceza kararı vardı.

Reklam Kurulu kararında kanalın 26 dakika boyunca yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ifade edildi.

21 Temmuz’daki yayının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" iddiasında bulunmuştu.