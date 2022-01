Acun Ilıcalı'dan RTÜK açıklaması

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, kendi platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ceza vermesine ilişkin konuştu.

Ilıcalı, “RTÜK olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika’da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK’ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyorum” dedi.

'Argo konuşulan bir program'

Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK’ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verip de üye olunan bir yerde RTÜK baskın olmamalı bence. Hiçbir şeye karışmasın demiyorum ama Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli.”