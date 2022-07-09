Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe Başkanlığı' sorusuna yanıt

Televizyon programcısı olan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe başkanlığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan Ali Koç, şu anda başkan. Sabahtan akşama kadar, günde 15-20 saat Fenerbahçe için bir çaba içerisinde" diyen Ilıcalı, "Sportif başarısızlıklar olmuş olabilir ama bir tecrübe zamanı geçirmek gerekiyor başkanlıkta. Başkanımız bu süreci geçirdi. Kulübün geleceğini çok parlak görüyorum. Ne zaman istenirse elimden gelen her yardımı kulüp için yaparım. Bunu söylememe de gerek yok" ifadesini kullandı.