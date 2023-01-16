DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) Aralık 2022 araştırma raporuna göre; açlık sınırı 8 bin 167 lirayı, yoksulluk sınırı 28 bin 249 lirayı buldu.

BİSAM'ın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Aralık 2022 için 8 bin 167 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olarak hesaplandı. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 28 bin 249 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı beslenme için en önemli harcama kalemi: Süt ve süt ürünleri

Günlük harcamalarda Aralık 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 99,91 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41,76 liradır.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 47.26 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,41 lira oldu.. Katı yağ ve sıvı yağ ise 18,37 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu.. Yumurta için 6,92; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,51 lira harcama yapılması gerekti.

Süt ve süt ürünlerinin payı arttı

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36,7 ile en yüksek paya sahip.

Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 24,24 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 17,36'dır. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11,83'dür. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 9,87'dir.

Ailede bireylere göre harcama gereksinimi

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır.

Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir.

Günlük 272 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi 27,91 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.