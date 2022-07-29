'Açlık eşittir RTE' sözlerine soruşturma açıldı

CHP'li Eren Erdem hakkında ocak ayında yaptığı "AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umrunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür.. Bu nedenle ; #AçlıkEşittirRTE" şeklindeki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Erdem açılan soruşturma nedeniye bugün savcılığa giderek ifade verecek. CHP'li Erdem soruşturmayı twitter hesabından duyurdu: “Açıkçası savcıya söyleyebilecek söz bulamadım. İfadem için, bu tweetin altında yazılacak mentionları derlemeyi planlıyorum."