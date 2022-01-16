'Açım' deyince AKP toplantısından atılan çiftçinin durumunu açıkladı

CHP’li Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada, Adıyaman’daki toplantıda Mahir Ünal’a “Kendim de Ak Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım” diye seslendikten sonra toplantıdan çıkartılan çiftçi Ali Avcı’nın durumunu anlattı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Adıyaman’daki toplantısından “Kendim de Ak Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım” dediği için çıkarılan çiftçi Ali Avcı’nın maddi durumunu, “Şu anda ailede sadece çalışan bir kişi var; bir oğlu var. Oğlu üniversiteyi kazandığı halde okula gidememiş. Şu anda bir işyerinde günlük 50 liraya çalışarak ailesinin nafakasına katkı sağlıyor” diye aktardı.

Aile ciddi bir ekonomik krizle boğuşuyor

Tutdere, Avcı ile görüştüğünü ve evi oğlunun geçindirdiğini öğrendiğini aktararak, “Şu anda ailede sadece çalışan bir kişi var; bir oğlu var. Oğlu üniversiteyi kazandığı halde okula gidememiş. Şu anda bir işyerinde günlük 50 liraya çalışarak ailesinin nafakasına katkı sağlıyor. Bu ailemiz, Türkiye’deki diğer yoksul aileler gibi ciddi bir ekonomik kriz ile boğuşmaktadır” dedi.

Tutdere, Ünal’a hitaben, “Bu yurttaşımızın sorununu çözeceğiniz yere, çıkıp zenginmiş, koyun ve çiftlik sahibiymiş gibi lanse ettiniz; üstünü örtmeye çalıştınız. Artık gerçeklik şudur: Türkiye’de açlık, yoksulluk, işsizlik var” diye konuştu. (ANKA)