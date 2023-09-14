Açılışı birkaç kez ertelenen İzmir Şehir Hastanesi'nde güçlendirme çalışması yapıldığı iddia edildi

İzmir’de bu ay sonu gerçekleştirilecek olan TeknoFest etkinliğine katılacak olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılacağı belirtilen İzmir Şehir Hastanesi’nin açılışının hastanenin bazı bloklarında yapılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle bir kez daha ertelendiği öne sürüldü.

Birlik-Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bize gelen bilgilere göre hastanenin bazı bloklarında güçlendirme çalışmalarının yapıldığı yönünde bilgiler mevcut. Şimdi eğer gerçekten yeni yapılmış olan sıfır bir hastanede güçlendirme çalışmaları yapılıyorsa gerçekten bize göre anormal bir durum” dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Birlik-Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol şunları söyledi:

“İzmir Bayraklı Şehir Hastanemizin açılması ile ilgili defalarca tarihler verildi. Şu tarihte açılıyor. Bu tarihte açılıyor şeklinde. Ve en son kamuoyuna yansıyan açılma tarihleri 9 Eylül ve 27 Eylül tarihleri olarak belirlenmişti. Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bölümünün taşınması gündemdeydi ilk etapta. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hatta ameliyathanelerimiz kapatılmış ve hasta kabul edilmemeye başlamıştı. Personellerimiz de şehir hastanesine adaptasyon amaçlı gidip gelmekteydiler. Ancak şu an itibarıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesi tekrardan geri açılarak hasta kabul etmeye başladı.

Bize gelen bilgilere göre hastanenin bazı bloklarında güçlendirme çalışmalarının yapıldığı yönünde bilgiler mevcut. Şimdi eğer gerçekten yeni yapılmış olan sıfır bir hastanede güçlendirme çalışmaları yapılıyorsa gerçekten bize göre anormal bir durum. Çünkü yeni yapılan hastaneler neye göre hangi mevzuata göre yapılıyor? İzmir ilimiz birinci bölge deprem kuşağında olan bir il ve aynı zamanda bazı deprem haritalarında da İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin fay hatları arasında kaldığı görülmekte. Biz bu hastanelerin normal bir binanın en az iki üç katı daha dayanıklı bir şekilde yapılması gerektiğini hep ifade etmeye çalışıyoruz. Hatta sağlık kuruluşlarımızın hepsinin de daha dayanıklı ve güçlü sağlam yapıları olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunu niye söylüyoruz? Yani deprem gibi doğal afetlerde sağlık personellerimiz vatandaşların yarasını saracak. Eğer hastane yıkılırsa, sağlık çalışanlarımızın bulunduğu binalar yıkılırsa hatta kaldıkları evler dahi yıkılırsa o vatandaşlara hizmet edecek kimse de kalmaz. Bundan dolayı İzmir Şehir Hastanesinin daha hizmete açılmadan depremle ilgili güçlendirme yapıldığı iddiaları gerçekten bize göre kabul edilebilecek bir durum değil”.

Doğruyol, Birlik Sağlık-Sen olarak şehir hastanelerine karşı olduklarını da vurgulayarak, “Biz zaten sendika olarak şehir hastanelerine karşıyız. Bizim devlet hastanelerinin güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerektiği inancını hep taşıdık. Yol yakınken bize göre İzmir Şehir Hastanesi’nden dönülmesi gerekir. Şu an itibariyle İzmir'de 12 iki tane devlet hastanemizin yıkım kararı bulunmakta. Bu devlet hastanelerimizin yenilenmesi ve güçlendirilmesi çok daha önemlidir diye düşünüyoruz” dedi.